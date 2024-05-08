Новости часа: 6 тыс куличей и кексов продали на площадках фестиваля "Пасхальный дар"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть тысяч куличей и кексов продали на площадках городского фестиваля "Пасхальный дар". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве действует предупреждение об усилении ветра до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства.

Расписание некоторых электричек на пяти направлениях МЖД изменится 9–13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.