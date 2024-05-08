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Новости

Новости

08 мая, 15:00

Новости

Новости часа: 6 тыс куличей и кексов продали на площадках фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: 6 тыс куличей и кексов продали на площадках фестиваля "Пасхальный дар"

Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Собянин: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Новости часа: Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Новости часа: офсетные контракты обеспечивают надежные поставки в медучреждения Москвы

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии годовщины Великой Победы

Мэр Москвы: благодаря офсетным контрактам построили и модернизировали 6 заводов

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за внимание к развитию столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть тысяч куличей и кексов продали на площадках городского фестиваля "Пасхальный дар". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве действует предупреждение об усилении ветра до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства.

Расписание некоторых электричек на пяти направлениях МЖД изменится 9–13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

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