Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 12:00

Новости

Новости часа: офсетные контракты обеспечивают надежные поставки в медучреждения Москвы

Новости часа: офсетные контракты обеспечивают надежные поставки в медучреждения Москвы

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии годовщины Великой Победы

Мэр Москвы: благодаря офсетным контрактам построили и модернизировали 6 заводов

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за внимание к развитию столицы

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России

Собянин: в Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Офсетные контракты обеспечивают надежные поставки в медучреждения столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около двух тысяч мостов, тоннелей и переходов промыли в Москве за время месячника благоустройства. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Мотофестиваль в столице перенесли из-за погодных условий. Об этом предупредил Дептранс.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородтранспортпогодавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика