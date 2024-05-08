Новости часа: офсетные контракты обеспечивают надежные поставки в медучреждения Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Офсетные контракты обеспечивают надежные поставки в медучреждения столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около двух тысяч мостов, тоннелей и переходов промыли в Москве за время месячника благоустройства. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Мотофестиваль в столице перенесли из-за погодных условий. Об этом предупредил Дептранс.

