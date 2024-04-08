Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится парк "Коломенское" после благоустройства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство в музее-заповеднике "Коломенское" начнется в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Систему теплоснабжения в городе перевели на минимальный режим из-за потепления, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, майское тепло придет в город уже на этой неделе. Кроме того, возможны новые температурные рекорды.