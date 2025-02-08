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Новости

Новости

08 февраля, 00:00

Новости

Новости часа: запущено новое производство лекарств по офсетному контракту

Новости часа: запущено новое производство лекарств по офсетному контракту

Новости часа: производство медпрепаратов открыли в Москве

Новости часа: Главархив показал уникальные фото ко Дню зимних видов спорта в РФ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 февраля

Сергей Собянин: Главархив показал уникальные зимние фото прошлого века

Сергей Собянин: запущено новое производство лекарств по офсетному контракту

Новости часа: Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту

Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту

Новости часа: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Собянин: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запущено новое производство препаратов для лечения кардиологических, эндокринных и других заболеваний. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 100 гектаров земли выделили для создания пищевого промышленного кластера в ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Свыше 4 тысяч лифтов заменят в домах Москвы в этом году в рамках программы капремонта, заявили в комплексе городского хозяйства.

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