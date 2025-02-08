Новости часа: запущено новое производство лекарств по офсетному контракту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запущено новое производство препаратов для лечения кардиологических, эндокринных и других заболеваний. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 100 гектаров земли выделили для создания пищевого промышленного кластера в ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Свыше 4 тысяч лифтов заменят в домах Москвы в этом году в рамках программы капремонта, заявили в комплексе городского хозяйства.