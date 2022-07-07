Собянин и Кириенко открыли Российскую креативную неделю в Парке Горького

На несколько дней набережная Парка Горького превратилась в единое арт-пространство. Там проходит Российская креативная неделя.

Это крупнейшее в стране событие для представителей творческих индустрий. В этом году креативный сектор столкнулся с новыми вызовами: изменились привычные бизнес-процессы и логистические цепочки. Как вести себя в новой реальности, будут обсуждать в ближайшее время. В числе тем – новые ниши для креативных отраслей в условиях санкций и импортозамещения, разработка мер поддержки национальной креативной экономики.

7 июля Сергей Собянин и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко пообщались со столичными представителями креативного сектора. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.