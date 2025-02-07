Новости часа: производство медпрепаратов открыли в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство медпрепаратов открыли в Москве, созданы места для трудоустройства около 550 человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 домов расселили на востоке Москвы по программе реновации, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Почти 2 тысячи пропавших без вести помогла найти столичная система "Сфера" с 2020 года. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.