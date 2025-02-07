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Новости

07 февраля, 22:30

Новости

Новости часа: производство медпрепаратов открыли в Москве

Новости часа: производство медпрепаратов открыли в Москве

Новости часа: Главархив показал уникальные фото ко Дню зимних видов спорта в РФ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 февраля

Сергей Собянин: Главархив показал уникальные зимние фото прошлого века

Сергей Собянин: запущено новое производство лекарств по офсетному контракту

Новости часа: Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту

Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту

Новости часа: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Собянин: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Новости часа: еще 74 медбрата и медсестры получили почетный московский статус

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство медпрепаратов открыли в Москве, созданы места для трудоустройства около 550 человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 100 домов расселили на востоке Москвы по программе реновации, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Почти 2 тысячи пропавших без вести помогла найти столичная система "Сфера" с 2020 года. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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