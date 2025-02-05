Новости часа: в Троицке открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автомобильная дорога от улицы Дальней до Промышленной открылась в ТиНАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число отправленных заявок в "Академию инноваторов" в Москве выросло в 2,5 раза, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Более 30 конечных станций для автобусов и электробусов построено и реконструировано за два года, заявили в Дептрансе.