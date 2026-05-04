Собянин: юные москвичи сохраняют историческую память о подвигах героев ВОВ

Московские школьники помогают установить имена погибших героев Великой Отечественной войны. О работе поисковых отрядов в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

В столичных школах и колледжах сейчас работает более 500 патриотических клубов, их посещают 36 тысяч ребят. За 20 лет экспедиций участники поискового отряда "Дон" школы № 1476 подняли останки 1 345 советских солдат и командиров, удалось установить имена 215 погибших.

А в колледже № 20 работает поисковый отряд "Дозор", участники которого за 18 лет нашли и перезахоронили останки почти 1 тысячи бойцов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.