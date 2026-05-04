Сергей Собянин: новый пешеходный маршрут создается на западе Москвы

В районе Фили появится новый пешеходный маршрут. Он пройдет по набережной Москвы-реки от моста Академика Королева до здания театра "Мастерская Фоменко". Подробности проекта в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

Длина маршрута составит более 2,5 километра. Работы уже идут: под Белорусским мостом, проспектом Багратиона и Дорогомиловским мостом возводят искусственные насыпи для расширения набережной. На ней появятся пешеходные и велосипедные дорожки.

