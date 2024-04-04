Новости часа: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию Центрального московского ипподрома закончат в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По данным синоптиков, 20-градусное тепло вернется в Москву в середине следующей недели.

Почти 20% газовых плит проверили в Москве с начала 2024 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.