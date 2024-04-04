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Новости

04 апреля, 16:00

Новости

Новости часа: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Новости часа: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Собянин: реконструкция Центрального Московского ипподрома завершится в 2026 году

Новости часа: Собянин подписал закон о штрафе в 5 тыс за остановку эскалатора в метро

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Новости часа: Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию Центрального московского ипподрома закончат в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По данным синоптиков, 20-градусное тепло вернется в Москву в середине следующей недели.

Почти 20% газовых плит проверили в Москве с начала 2024 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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