04 апреля, 16:00Новости
Новости часа: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию Центрального московского ипподрома закончат в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
По данным синоптиков, 20-градусное тепло вернется в Москву в середине следующей недели.
Почти 20% газовых плит проверили в Москве с начала 2024 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.