Собянин рассказал, как реновация помогает москвичам найти работу рядом с домом

Почти 2 тысячи нежилых помещений общей площадью 190 тысяч квадратных метров оборудовали с начала реализации программы реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге. В новых жилых комплексах первые этажи отводятся под социальную и коммерческую инфраструктуру. В них организовано больше 15 тысяч рабочих мест.

Немало помещений используют под образовательные центры, детские клубы и другие учреждения, которые становятся центрами притяжения для местных жителей. Всего до 2032 года в рамках программы реновации планируют организовать около 8 тысяч нежилых помещений на первых этажах домов-новостроек. Это позволит создать более 200 тысяч новых рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.