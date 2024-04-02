Новости часа: около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в столице в апреле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в Москве в конце апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Температура в Москве побила рекорд для 2 апреля, поднявшись выше 18 градусов. Об этом рассказали синоптики.

Московские выпускники в апреле напишут контрольные работы в формате ЕГЭ. Об этом заявили в департаменте образования города.