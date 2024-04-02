02 апреля, 13:00Новости
Новости часа: около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в столице в апреле
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в Москве в конце апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Температура в Москве побила рекорд для 2 апреля, поднявшись выше 18 градусов. Об этом рассказали синоптики.
Московские выпускники в апреле напишут контрольные работы в формате ЕГЭ. Об этом заявили в департаменте образования города.