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Новости

Новости

02 апреля, 13:00

Новости

Новости часа: около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в столице в апреле

Новости часа: около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в столице в апреле

Новости часа: в экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Собянин: в Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата

В экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

Собянин: зимние ярмарки выходного дня посетили полмиллиона человек

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Новости часа: для жителей Ховрина построят еще одну поликлинику

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в Москве в конце апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Температура в Москве побила рекорд для 2 апреля, поднявшись выше 18 градусов. Об этом рассказали синоптики.

Московские выпускники в апреле напишут контрольные работы в формате ЕГЭ. Об этом заявили в департаменте образования города.

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