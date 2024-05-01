Новости часа: Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в "Манеже"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В выставочном зале "Манеж" пройдет Московская неделя интерьера и дизайна. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 1,4 тысячи мастер-классов для детей проведут на фестивале "Пасхальный дар", сообщила заммэра Наталья Сергунина

Новый сезон экскурсий по Восточному административному округу открывается в Москве, пишет портал мэра и правительства Москвы.