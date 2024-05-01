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Новости

01 мая, 16:35

Новости

Новости часа: Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в "Манеже"

Новости часа: Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в "Манеже"

Сергей Собянин рассказал, как столичные ученые помогают коммунальщикам

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт Недели предпринимательства

Новости часа: мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть

Собянин: Московская неделя предпринимательства стартует 16 мая

Мэр Москвы поздравил горожан с Праздником весны и труда

Мэр Москвы поздравил жителей столицы с 1 мая

Собянин: мост через Москву-реку в районе Берегового проезда готов почти на треть

"Мой район. Новости": ИИ станет базовой медицинской технологией в Москве

"Мой район. Новости": Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В выставочном зале "Манеж" пройдет Московская неделя интерьера и дизайна. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 1,4 тысячи мастер-классов для детей проведут на фестивале "Пасхальный дар", сообщила заммэра Наталья Сергунина

Новый сезон экскурсий по Восточному административному округу открывается в Москве, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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