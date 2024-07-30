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Новости

Новости

30 июля, 07:30

Город

Врачи показали современное оборудование в столичных клиниках

Врачи показали современное оборудование в столичных клиниках

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Около 30 центров женского здоровья появится в Москве в течение нескольких лет

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Столичные врачи показали современное оборудование, которым пользуются в клиниках. Например, хирурги могут без единого разреза попасть внутрь органа и прижечь очаг заболевания.

Отмечается, что ежегодно в Москве высокотехнологичные операции проводят более чем 100 тысячам пациентов с серьезной патологией. Многие серьезные вмешательства происходят через небольшие проколы.

Какие особенности есть у таких вмешательств и как врачам помогает искусственный интеллект? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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