Врачи показали современное оборудование в столичных клиниках

Столичные врачи показали современное оборудование, которым пользуются в клиниках. Например, хирурги могут без единого разреза попасть внутрь органа и прижечь очаг заболевания.

Отмечается, что ежегодно в Москве высокотехнологичные операции проводят более чем 100 тысячам пациентов с серьезной патологией. Многие серьезные вмешательства происходят через небольшие проколы.

Какие особенности есть у таких вмешательств и как врачам помогает искусственный интеллект? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.