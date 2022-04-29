В аптеки Москвы вернулись лекарства после нарушения поставок

В столичных аптеках снова появились лекарства, поставки которых нарушились в начале марте. Это "Эутирокс", L-тироксин и другие.

В Росздравнадзоре говорят, что, несмотря на громкие заявления, фактически ни один зарубежный фармпроизводитель не прекратил поставки лекарств в Россию. Компании просто перестраивали логистические цепочки, отметили в ведомстве.

Тем не менее российские производители готовятся выпускать отечественные аналоги зарубежных препаратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

