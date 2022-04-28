Главврач московской скорой помощи рассказал о самых необычных обращениях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов рассказал о необычных обращениях, которые поступают на пульт скорой медпомощи в столице.
По его словам, не было ни одного дня, чтобы граждане не позвонили с вопросом о том, как вызвать полицию. Кроме того, добавил он, за медицинской консультацией обращаются жители других регионов и стран.
"Да, бывает, что многие люди звонят к нам с целью консультации, зная, что у нас есть специалисты, и стараются провести неконструктивный диалог с точки зрения необходимости оказания скорой медицинской помощи. Таких людей тоже можно понять", – приводит слова Плавунова РИА Новости.
Он подчеркнул, что сотрудники скорой помощи Москвы адаптированы к таким звонкам, поэтому дают все необходимые советы в максимально сжатой форме и за короткое время.
Ранее Плавунов рассказал, что самыми частыми причинами вызова скорой помощи в Москве являются различные травмы, а также заболевания органов дыхания и кровообращения. По его словам, всего в системе работы скорой помощи имеется 62 повода для обращения.
"Интервью": Николай Плавунов – о работе скорой и неотложной медицинской помощи
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