Главврач московской скорой помощи рассказал о самых необычных обращениях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов рассказал о необычных обращениях, которые поступают на пульт скорой медпомощи в столице.

По его словам, не было ни одного дня, чтобы граждане не позвонили с вопросом о том, как вызвать полицию. Кроме того, добавил он, за медицинской консультацией обращаются жители других регионов и стран.

"Да, бывает, что многие люди звонят к нам с целью консультации, зная, что у нас есть специалисты, и стараются провести неконструктивный диалог с точки зрения необходимости оказания скорой медицинской помощи. Таких людей тоже можно понять", – приводит слова Плавунова РИА Новости.

Он подчеркнул, что сотрудники скорой помощи Москвы адаптированы к таким звонкам, поэтому дают все необходимые советы в максимально сжатой форме и за короткое время.

Ранее Плавунов рассказал, что самыми частыми причинами вызова скорой помощи в Москве являются различные травмы, а также заболевания органов дыхания и кровообращения. По его словам, всего в системе работы скорой помощи имеется 62 повода для обращения.

