Врач рассказал, с чем жители Москвы чаще всего обращаются в скорую

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Самыми частыми причинами вызова скорой помощи в Москве являются различные травмы, а также заболевания органов дыхания и кровообращения, рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, всего в системе работы скорой помощи имеется 62 повода для обращения.
"Каждый повод имеет свою структуру опроса, на основании которых с применением искусственного интеллекта формируется окончательный повод для направления бригады скорой или неотложной медицинской помощи. Основные причины обращения можно выделить три – заболевания органов дыхания, органов кровообращения и травмы", – заявил Плавунов.
Ранее сообщалось, что на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова появились новые системы для проведения автоматической сердечно-легочной реанимации. Данные приборы специалисты используют при остановке сердца у пациентов. Оборудование позволяет проводить сердечно-легочную реанимацию, не останавливая автомобиль, как это было раньше.
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