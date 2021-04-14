Москвичей пригласили на виртуальный тур по машинам скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В преддверии Дня работника скорой помощи, который отмечается в России 28 апреля, станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова запустила виртуальный тур по машинам скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.
Главный врач станции Николай Плавунов рассказал, что главной целью проекта является наглядная демонстрация того, что машины оснащены всем необходимым для спасения жизни.
"Надеюсь, что наш новый образовательный проект будет полезен и востребован как для жителей нашего прекрасного города, так и для будущих студентов медицинских университетов или колледжей", – приводит пресс-служба слова Плавунова.
Все желающие могут совершить виртуальный тур на сайте mos03.ru.
Ранее сообщалось, что на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова появились новые системы для проведения автоматической сердечно-легочной реанимации. Данные приборы специалисты используют при остановке сердца у пациентов. Оборудование позволяет проводить сердечно-легочную реанимацию, не останавливая автомобиль, как это было раньше.
В Москве более 150 бригад скорой помощи работает в системе оказания помощи больным с остановкой сердца. Медики, работающие с такими пациентами, обладают высокой квалификацией.
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