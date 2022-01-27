В Москве доступны около 70 пунктов тестирования на COVID-19, включая точки в метро и на пересадочных узлах. Уточняется, что там людей больше всего: сдать мазок заходят по пути с работы домой или на работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.