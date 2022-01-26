Неотложную и экстренную помощь детям будут оказывать в Москве в плановом режиме

Неотложную и экстренную помощь детям в Москве продолжат оказывать в полном объеме. Об этом сообщили в столичном Депздраве.

Решение о сокращении плановых госпитализаций детей касается только тех случаев, когда оказание медицинской помощи не является неотложным, а сама госпитализация ребенка при этом несет для него больший риск в случае заражения коронавирусом.

Плановую медпомощь также продолжат оказывать детям с онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями, не позволяющими отложить лечение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.