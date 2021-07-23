"Спутник Лайт" начал поступать в российские регионы – Мурашко

Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начали поступать в российские регионы на этой неделе. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр также подчеркнул, что "Спутник Лайт" зарекомендовал себя как эффективный препарат.