Врачи рассказали, чем новая волна коронавируса отличается от предыдущих

Московские врачи справляются с повышенной нагрузкой. Хотя заболеваемость COVID-19 значительно выросла из-за "Омикрона", в больницы попадают не так уж много людей.

Больницы сохраняют резервные мощности и готовы принимать новых пациентов. Как столичные врачи противостоят "Омикрону" и чем новая волна коронавируса отличается от предыдущих, – в сюжете телеканала Москва 24.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что "Омикрон" может оказаться завершающим штаммом, в таком случае пандемия коронавируса может закончиться уже в мае. В то же время он призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы приблизить окончание пандемии.

В свою очередь, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.