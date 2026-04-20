Свыше 100 тысяч москвичей регулярно посещают пункты переливания крови, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В 2025 году в столице собрали около 250 тысяч литров крови, что на 10% больше, чем годом ранее.

Донорами стали почти 120 тысяч москвичей, каждый третий из них сдал кровь впервые. Вклад доноров помог спасти сотни тысяч жизней. Ракова подчеркнула, что кровь и ее компоненты нельзя синтезировать. Каждый, у кого нет медицинских противопоказаний, может помочь нуждающимся.

