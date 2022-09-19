Столичные врачи разработали уникальную технологию фиксации позвоночника. Новая методика позволит сократить срок реабилитации пациентов. Восстановление после операции теперь займет около трех-четырех недель – вместо четырех месяцев ранее.

Сейчас врачи используют зарубежный имплант. Но в планах разработать свой собственный фиксатор, необходимый для таких операций. При его разработке планируют учесть все слабые стороны известных аналогов.

В чем особенность нового метода? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.