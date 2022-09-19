В Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

11:15
Мобильные прививочные пункты от гриппа начали работать в столице. Также вакцинироваться можно в ГУМе и поликлиниках. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Мобильные пункты открылись у нескольких станций метро и МЦК. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00 по будням. В субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.
В поликлиниках в ближайшее время откроется онлайн запись на вакцинацию. Сделать прививку от гриппа можно в любом месте вне зависимости от регистрации. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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