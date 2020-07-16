"Авифавир" может поступить в аптеки уже в июле

Отечественный препарат от коронавируса "Авифавир" может появиться в аптеках уже в июле. Такие сроки назвали в Российском фонде прямых инвестиций. Окончательное одобрение должен дать Минздрав.

У препарата есть противопоказания: например, его нельзя пить беременным. Поэтому продавать "Авифавир" будут по рецепту.

Это первое зарегистрированное лекарство от коронавируса в России. "Авифавир" начали поставлять на экспорт, его ждут в 50 странах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.