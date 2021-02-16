Россиянам рассказали о третьей вакцине от COVID-19

Вакцину, разработанную Центром имени Чумакова, зарегистрируют в ближайшие дни. Она получила название "КовиВак".

Чем новая вакцина отличается от "ЭпиВакКороны" и "Спутника V"? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.