В Москве продолжают реализацию нового стандарта акушерско-гинекологической помощи. О том, что необходимо активнее модернизировать женские консультации, заявил Владимир Путин во время "Итогов года".

Еще в конце ноября в столице открыли первый центр женского здоровья. А в ближайшие три-четыре года в Москве планируют полностью реформировать систему женской консультации и вывести ее на современный уровень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.