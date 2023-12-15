Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 22:45

Город

В Москве продолжают реализацию нового стандарта акушерско-гинекологической помощи

В Москве продолжают реализацию нового стандарта акушерско-гинекологической помощи

"Мой район. Навигатор": в Москве обновили реанимационные отделения в детских больницах

Новости часа: Москва продолжит поддержку исследований лекарств в медучреждениях

Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации больницы № 15 имени Филатова

В Москве стартовала ежегодная конференция "Приоровские чтения"

Собянин ввел допгарантию по поддержке клинических исследований новых лекарств

Новости часа: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов – Собянин

Две поликлиники появятся в столичном Сосенском в 2025 году

Реанимации в детских больницах полностью обновили в столице

В Москве продолжают реализацию нового стандарта акушерско-гинекологической помощи. О том, что необходимо активнее модернизировать женские консультации, заявил Владимир Путин во время "Итогов года".

Еще в конце ноября в столице открыли первый центр женского здоровья. А в ближайшие три-четыре года в Москве планируют полностью реформировать систему женской консультации и вывести ее на современный уровень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоЕкатерина КузнеченковаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика