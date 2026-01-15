В Москве продолжается строительство нового корпуса НИИ Склифосовского

В Москве продолжается строительство нового масштабного корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он будет состоять из пяти башен разной высоты, связанных с флагманским центром надземным и подземным переходами.

В ближайшие 2 года в столице планируют открыть еще 52 объекта. Среди них – медицинские комплексы 62-й больницы в Сколкове и больницы имени Демихова, а также многопрофильная детская клиника имени Филатова, перинатальный центр в Коммунарке и центры женского здоровья при больнице имени Пирогова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.