Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 22:45

Город

В Москве продолжается строительство нового корпуса НИИ Склифосовского

В Москве продолжается строительство нового корпуса НИИ Склифосовского

"Новости дня": на портале mos.ru появился новый раздел "Здоровье"

Более 182 медучреждений построили в Москве за последние 15 лет

182 медучреждения было построено в Москве за 15 лет

Препарат для лечения нескольких видов рака поступил в больницы России

Новости социального блока Москвы

Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения

"Новости дня": 52 новых медицинских объекта откроют в столице в ближайшие 3 года

На финансирование одного пациента по ОМС в 2026 году заложили почти 25 тыс рублей

Московские врачи вылечили пациента, который слышал движение собственных глаз

В Москве продолжается строительство нового масштабного корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он будет состоять из пяти башен разной высоты, связанных с флагманским центром надземным и подземным переходами.

В ближайшие 2 года в столице планируют открыть еще 52 объекта. Среди них – медицинские комплексы 62-й больницы в Сколкове и больницы имени Демихова, а также многопрофильная детская клиника имени Филатова, перинатальный центр в Коммунарке и центры женского здоровья при больнице имени Пирогова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородстроительствовидеоЕкатерина КузнеченковаДиана Жукова

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика