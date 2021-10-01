Эксперт рассказал, в чем отличие экспресс-теста от ПЦР

В России только за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом выросло на четверть. В некоторых регионах заканчиваются места в ковидных больницах.

В Москве начали тестировать всех, кто обращается к врачу с симптомами ОРВИ, на коронавирус. Используют экспресс-тесты.

В чем их отличие от ПЦР и как расширение тестирования скажется на цифрах, рассказал вирусолог, микробиолог, генетик Альберт Ризванов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.