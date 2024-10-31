В "Зарядье" открылась выставка номинантов V Московской арт-премии

В парке "Зарядье" открылась экспозиция номинантов юбилейной V Московской арт-премии, на которую было подано более 700 заявок. На выставке представлены произведения в различных номинациях, включая изобразительное искусство и архитектуру. Среди экспонатов – сюрреалистические работы Егора Кошелева и музыкальные инсталляции, а также книги для детей и взрослых.

Также есть кабинки, в которых можно надеть наушники и послушать 12 музыкальных произведений на любой вкус. Начиная от реконструкции оперы "Победа над солнцем", заканчивая песней из мюзикла "Тест на любовь". Посетители могут завершить свое путешествие в мир современного искусства в кинотеатре выставки. Тут представлены блокбастеры, такие как "Сто лет тому вперед" с Марком Эйдельштейном, "Цикады" с Григорием Верником, а также артхаусные фильмы и театральные постановки.

Выставка проходит до 8 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.