Выставка современного искусства впервые открылась рядом с пирамидами в Египте

В Египте рядом со знаменитыми пирамидами впервые открылась выставка современного искусства. В Гизе можно посмотреть 11 работ художников из разных стран. Экспозиция называется "Вечность – это сейчас".

Арт-объекты из экологичных материалов должны напомнить зрителям о скоротечности времени. Для реализации проекта потребовалось три года переговоров с ЮНЕСКО, властями Египта и несколькими посольствами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.