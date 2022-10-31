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Выставка современного искусства впервые открылась рядом с пирамидами в Египте

Выставка современного искусства впервые открылась рядом с пирамидами в Египте

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В Египте рядом со знаменитыми пирамидами впервые открылась выставка современного искусства. В Гизе можно посмотреть 11 работ художников из разных стран. Экспозиция называется "Вечность – это сейчас".

Арт-объекты из экологичных материалов должны напомнить зрителям о скоротечности времени. Для реализации проекта потребовалось три года переговоров с ЮНЕСКО, властями Египта и несколькими посольствами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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