31 августа, 21:15

Культура

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" прошла 31 августа

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" прошла 31 августа

Церемония закрытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" прошла 31 августа в Москве. Перед зрителями выступили лучшие военные оркестры.

Дирижер оркестра полиции МВД Республики Сербской Душан Покрайчич рассказал, что в репертуар, который они представили на Красной площади, были отобраны марш "На Дрину" и "Марш козарских пролетариев". По его словам, произведения соотносятся с темой фестиваля – победа над фашизмом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

