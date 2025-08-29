Москвичи могут посетить в выходные модные показы российских и зарубежных брендов

В столице проходит Пятая Московская неделя моды. Индустриальный форум собрал 220 дизайнеров из России и зарубежных стран, включая Армению, Бразилию, Индию, Китай, Турцию и ЮАР. Флагманская площадка – парк "Зарядье". Модные показы и лекции от экспертов индустрии моды ждут гостей также на ВДНХ, Болотной площади, в Пушкинском музее и в других знаковых местах города.

О том, как провести выходные, – в эфире телеканала Москва 24.