Россиянам рассказали о фильмах июля

В июле в прокат выйдет комедия "Джетлаг" – семейный подряд Михаила Идова. Бывший главред GQ выступил режиссером, а его жена Лили – сценаристом.

Также в прокате будет доступна картина "Пороховой коктейль". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.