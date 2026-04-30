Фестиваль "Солома" пройдет в кинопарке "Москино" 27 и 28 июня

Телеканал Москва 24 приглашает на летний фестиваль "Солома" в кинопарке "Москино". Мероприятие пройдет 27 и 28 июня. Хедлайнером 27 июня станет "Зиверт", 28 июня выступит группа "Ума Турман".

С 11 утра гостей ждут съемочные площадки, декорации "Ковбойского городка" и "Соборной площади", самолет Ту-154, интерактивные шоу, квесты и киносъемки. Стоимость входного билета составляет 2 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.