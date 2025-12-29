Благотворительный показ спектакля "Буратино и Золотой ключик" прошел в Москве

Благотворительный показ инклюзивного музыкального спектакля "Буратино и Золотой ключик" прошел в столичном Центре исполнительских искусств.

Премьера постановки прошла в мае. Спектакль стал одним из самых заметных социальных театральных проектов 2025 года. За "Буратино и Золотой ключик" певица Жасмин, которая выступила идеологом проекта, получила награду в номинации "Особый театр" на национальном фестивале "Музыкальное сердце театра".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.