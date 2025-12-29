Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 23:00

Культура

Благотворительный показ спектакля "Буратино и Золотой ключик" прошел в Москве

Благотворительный показ спектакля "Буратино и Золотой ключик" прошел в Москве

В Москве простились с актрисой Верой Алентовой

"Интервью": Федор Бондарчук – о том, как снимали фильм "Буратино"

В Москве попрощались с народной артисткой Верой Алентовой

В Театре имени Пушкина завершилось прощание с Верой Алентовой

В Москве простились с народной артисткой РФ Верой Алентовой

В Театре имени Пушкина простятся с актрисой Верой Алентовой

Церемония прощания с Верой Алентовой началась в Театре имени Пушкина

Москвичам и туристам рассказали, куда можно сходить 29 декабря

Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет 29 декабря

Благотворительный показ инклюзивного музыкального спектакля "Буратино и Золотой ключик" прошел в столичном Центре исполнительских искусств.

Премьера постановки прошла в мае. Спектакль стал одним из самых заметных социальных театральных проектов 2025 года. За "Буратино и Золотой ключик" певица Жасмин, которая выступила идеологом проекта, получила награду в номинации "Особый театр" на национальном фестивале "Музыкальное сердце театра".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕкатерина Ефимцева

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика