Театрально-концертный зал "Академический" подготовил новогоднюю сказку для москвичей

Театрально-концертный зал "Академический" подготовил специальную новогоднюю программу для москвичей. С 28 декабря по 5 января зрители увидят спектакль "Снегурочка в Зазеркалье", созданный по мотивам известных сказок.

Как отметила балетмейстер-постановщик Татьяна Пантелеева, постановка рассказывает о добре, дружбе и любви. В спектакле заняты танцоры, акробаты и оперные исполнители, что создает неповторимую праздничную атмосферу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.