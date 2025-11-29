Форма поиска по сайту

29 ноября, 12:30

Культура

Театрально-концертный зал "Академический" подготовил новогоднюю сказку для москвичей

Театрально-концертный зал "Академический" подготовил специальную новогоднюю программу для москвичей. С 28 декабря по 5 января зрители увидят спектакль "Снегурочка в Зазеркалье", созданный по мотивам известных сказок.

Как отметила балетмейстер-постановщик Татьяна Пантелеева, постановка рассказывает о добре, дружбе и любви. В спектакле заняты танцоры, акробаты и оперные исполнители, что создает неповторимую праздничную атмосферу.

культура

