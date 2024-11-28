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28 ноября, 18:00

Культура

Выставка акварельных работ художников XVIII – начала XX века стартовала в Третьяковке

Выставка акварельных работ художников XVIII – начала XX века стартовала в Третьяковке

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Выставка шедевров графики XVIII–начала XX века открылась в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке 28 ноября. В экспозицию вошли более 250 картин из собрания музея.

В выставочных залах можно увидеть портреты А. П. Брюллова и П. Ф. Соколова, этюды В. И. Сурикова, произведения М. А. Врубеля и В. Э. Борисова-Мусатова, а также малоизвестные работы членов "Общества русских акварелистов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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