Светская премьера сериала "Резервация" прошла в Москве

В кинотеатре "Художественный" состоялась светская премьера детективного триллера "Резервация". Главный герой сериала, снятого по фантастическому роману Станислава Гимадеева "Принцип четности", должен вызволить свою семью из аномальной зоны, в которую можно войти, но нельзя выйти. Чтобы спасти близких, мужчине предстоит разгадать тайну невидимого купола.

Режиссером проекта выступил лауреат премии "Ника" Алексей Андрианов. Главные роли сыграли Денис Шведов, Филипп Янковский, Екатерина Волкова, Полина Гухман.

С создателями сериала и звездными гостями премьеры пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.