26 декабря, 19:30

Темой фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" станет сказка "Буратино"

Темой фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" станет сказка "Буратино". Он будет проходить в столице в Парке Победы.

По словам организаторов, это будет одна из самых ярких площадок новогодней Москвы. Все ледяные фигуры будут подсвечены. Оборудуют несколько фотозон.

Фестиваль стартует 30 декабря и продлится до 11 января. В день открытия запланированы игры, конкурсы, танцевальные баттлы, хороводы, уличные гуляния, новогодние викторины, карнавальные шествия, дискотека и шоу на большой сцене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина КузнеченковаДиана Жукова

