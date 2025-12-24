Патриаршая елка "Новая Звезда" пройдет в храме Христа Спасителя в Москве

В Москве стартует главное рождественское представление страны – Патриаршая елка "Новая Звезда". Спектакль проходит в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Как сообщил генеральный директор и продюсер компании "Интербал" Сергей Новиков, это не традиционная елка, а полноценный рождественский спектакль по оригинальному сценарию, который ставится ежегодно.

В центре истории – мальчик Федя, который понимает, что деньги не заменяют любовь и искренность. В спектакле используют масштабные декорации, световые эффекты и интерактив со зрительным залом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.