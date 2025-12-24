Спектакли "Калли Герда" и "Огненная грива" покажут в Москве

Спектакли "Калли Герда" и "Огненная грива" покажут на Манежной площади в Москве 27 и 28 декабря в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". На Тверской площади и окружных площадках зрителей ждут детские спектакли по мотивам сказок "Конек-Горбунок" и "Щелкунчик".

Фестиваль проходит на десятках площадок по всей Москве. Для его гостей подготовили традиционные праздничные развлечения, масштабные шоу и благотворительные акции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.