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24 октября, 18:00

Культура

Актер Данила Дунаев рассказал о своих впечатлениях от столицы

Актер Данила Дунаев рассказал о своих впечатлениях от столицы

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Актер Данила Дунаев поделился своими впечатлениями о Москве, отметив, что сейчас практически каждый район города напоминает центр. В любом уголке столицы можно найти отличные кафе и рестораны, а также хорошо развитую дорожную сеть.

Артист также рассказал, что не может выбрать район, основываясь только на своих предпочтениях, и поделился своими эмоциями от посещения Тимирязевского района. По его словам, там царит тишина, а инфраструктура полностью соответствует потребностям жителей.

Большое интервью с актером Данилой Дунаевым выйдет в четверг, 24 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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