Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 09:45

Культура

"Эрмитаж" приобрел 47 пар уникальной обуви из частной коллекции

"Эрмитаж" приобрел 47 пар уникальной обуви из частной коллекции

Мультсериал "Объяснялкины" появился в Сети

Якутский мультфильм завоевал приз на международном кинофестивале

"Сити": в онлайн-кинотеатре PREMIER появился сериал "Убить Риту"

"Раскрывая тайны звёзд": к 85-летию Тамары Семиной

"Сити": состоялась онлайн-премьера сериала "Убить Риту"

"Кинодача": Елена Проклова

Проект "Театральное закулисье" стартовал в Москве – Собянин

"Актуальный репортаж": в столице открылась выставка банкнот и монет

"Актуальный репортаж": Большой театр начал продавать билеты на спектакль "Щелкунчик"

"Эрмитаж" в Петербурге приобрел 47 пар уникальной обуви из частной коллекции. Это мужская, дамская и детская обувь XVII – XIX веков. Изготовили ее во Франции, Великобритании, Пруссии, США.

Экспонаты позволят познакомиться с историей развития обувного дела в Западной Европе и Северной Америке. Особую историческую ценность имеют экземпляры с печатными марками производителей с обозначением места расположения мастерской и именем владельца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика