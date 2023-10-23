"Эрмитаж" приобрел 47 пар уникальной обуви из частной коллекции

"Эрмитаж" в Петербурге приобрел 47 пар уникальной обуви из частной коллекции. Это мужская, дамская и детская обувь XVII – XIX веков. Изготовили ее во Франции, Великобритании, Пруссии, США.

Экспонаты позволят познакомиться с историей развития обувного дела в Западной Европе и Северной Америке. Особую историческую ценность имеют экземпляры с печатными марками производителей с обозначением места расположения мастерской и именем владельца.

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