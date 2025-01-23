Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 22:15

Культура

Юра Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на "Оскар"

Юра Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на "Оскар"

Актер Юра Борисов прокомментировал номинацию на премию "Оскар"

Киножурналист рассказал, какие шансы у актера Борисова получить "Оскар"

Новости часа: около 900 тыс иностранцев прошли биометрический контроль на транспорте

Киножурналист рассказал, какие шансы у актера Борисова получить "Оскар"

Выставка-форум "Уникальная Россия" проходит в Москве

"Интервью": Михаил Тройник – о том, как он оценивает свои киноработы

Москвичам рассказали, куда сходить на выходных

Актер Юрий Борисов номинирован на премию "Оскар" за роль в фильме "Анора"

Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль в фильме "Анора"

Юра Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на "Оскар". В список претендентов он попал за роль второго плана в фильме "Анора".

Сам Борисов рассказал, что его жена кричала так громко, когда узнала о номинации, что артист не смог услышать имена конкурентов.

В свою очередь, киножурналист Роман Григорьев рассказал, что у актера высокие шансы победить в номинации. Он отметил, работу Борисова оценили многие критики и зрители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика