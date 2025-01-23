Юра Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на "Оскар". В список претендентов он попал за роль второго плана в фильме "Анора".

Сам Борисов рассказал, что его жена кричала так громко, когда узнала о номинации, что артист не смог услышать имена конкурентов.

В свою очередь, киножурналист Роман Григорьев рассказал, что у актера высокие шансы победить в номинации. Он отметил, работу Борисова оценили многие критики и зрители.

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