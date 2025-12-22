Иммерсивное представление покажут в саду "Эрмитаж" в рамках проекта "Зима в Москве"

Иммерсивное музыкальное шоу "Волшебные подснежники" по мотивам сказки Самуила Маршака "12 месяцев" будут показывать в саду "Эрмитаж" в рамках проекта "Зима в Москве" до 28 декабря. Спектакль будет идти дважды в день по выходным.

Режиссером выступил трехкратный лауреат "Золотой маски" Алексей Франдетти, а роли исполнят артисты Театра антрепризы. Центральным элементом программы станет арт-объект "Времена года".

