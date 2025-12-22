Форма поиска по сайту

22 декабря, 20:45

Культура

Иммерсивное представление покажут в саду "Эрмитаж" в рамках проекта "Зима в Москве"

Программа проекта "Музыкальный театр в парке" стартовала в саду "Эрмитаж"

Балет "Щелкунчик" представили в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

"Моя Москва": Оксана Сташенко. Часть 2

Спектакль "Каренина" покажут 22 декабря в театре Эстрады

Жертвой мошенников стал внук актрисы Татьяны Васильевой

Внук актрисы Татьяны Васильевой отдал мошенникам семейные сбережения

"Щелкунчик" открыл праздничный сезон в Московском музыкальном театре

Ледовая сказка "Композиторы" была представлена на площади Революции

Премьера спектакля "Волки и овцы" прошла в Театре Сатиры

Иммерсивное музыкальное шоу "Волшебные подснежники" по мотивам сказки Самуила Маршака "12 месяцев" будут показывать в саду "Эрмитаж" в рамках проекта "Зима в Москве" до 28 декабря. Спектакль будет идти дважды в день по выходным.

Режиссером выступил трехкратный лауреат "Золотой маски" Алексей Франдетти, а роли исполнят артисты Театра антрепризы. Центральным элементом программы станет арт-объект "Времена года".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

