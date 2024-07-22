Актриса Елена Лядова рассказала, почему человеку важно найти свое предназначение

По словам Елены Лядовой, найти свое предназначение, заниматься любимой профессией, приносить пользу и развиваться важно, так как это помогает человеку почувствовать, что он не зря родился и учился. При этом актриса отметила, что это сложный процесс.

Между тем артистка рассказала, что с детства проявляла актерские навыки.

Большое интервью с Еленой Лядовой выйдет в понедельник, 22 июля, в эфире телеканала Москва 24.