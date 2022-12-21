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Том Круз прыгнул со скалы на мотоцикле

Том Круз прыгнул со скалы на мотоцикле

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Том Круз прыгнул со скалы на мотоцикле. Этот опасный трюк актер выполнил без страховки. Для подготовки Тому пришлось совершить 500 прыжков с парашютом и 13 тысяч прыжков на внедорожном байке, а также научиться правильно бросать свой транспорт, чтобы лететь дальше.

За время тренировок артист так отточил мастерство, что на съемках новой части фильма "Миссия невыполнима" повторил прыжок со скалы шесть раз всего за один день. Первая часть фильма выйдет на экраны в июле 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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