21 сентября, 09:15

Культура

Москва приняла международный конкурс "Интервидение"

Москва приняла международный конкурс "Интервидение"

В Москве прошел международный музыкальный конкурс "Интервидение". Все билеты на финал были раскуплены за сутки. На сцену выступили исполнители из более чем двадцати стран, каждый номер отражал культуру и историю государства участника.

Открыл конкурс дуэт Полины Гагариной и Димы Билана. Россию представлял певец Shaman, который попросил жюри не голосовать за него. Победу одержал артист из Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Его яркое шоу соединило традиции и современные жанры.

